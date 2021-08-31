Талибы ищут профессионалов для восстановления экономики Афганистана

Радикальное движение «Талибан» намерено улучшить инвестиционную привлекательность Афганистана и восстанавливать экономику за счет привлечения к этой работе профессионалов. Об этом во вторник заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.
«Нам нужно восстановить экономику Афганистана, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту экономического возрождения страны. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций», — сказал он. Трансляцию мероприятия вел телеканал Al Jazeera.
Муджахид указал, что «Талибан» не станет применять никаких санкций к тем специалистам и бизнесу, которые сотрудничали с иностранными силами в Афганистане. «Я хочу обратиться и к тем, кто сотрудничал с оккупационными силами. Не бойтесь. Мы даже не станем вас винить. Приходите свободно и работайте с нами на благо всей страны и ее единства. Наше правительство создаст вам возможности», — сказал он.
Представитель движения отдельно подчеркнул, что в интересах новых властей Афганистана «повысить инвестиционную привлекательность страны». «Новое правительство будет стараться привлекать иностранный капитал, но такое сотрудничество должно быть основано на общих интересах и не подрывать суверенитет Афганистана. Любая инвестиция при этом должна будет идти на конкретную, определенную заранее задачу, чтобы это эффективно отражалось на экономике и не подрывало доверие к стране», — отметил Муджахид.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.
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