Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибших

Четверо людей погибли в результате ДТП в городке Рудки Самборского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, авария произошла сегодня приблизительно в 16:20 по ул. Самборской в городке Рудки.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель тягача „Рено“ не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин» — указано в сообщении полиции.

В результате на месте аварии погибли водитель грузовика и две женщины. Также несовершеннолетнюю девочку-пешехода с травмами доставили в больницу, где она скончалась от полученных повреждений. Личности погибших устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.