Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Червоноградском районе Львовской области в результате столкновения школьного автобуса и грузовика были травмированы несовершеннолетние, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября, около 8:30, возле села Бышев Червоноградского района.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение между школьным автобусом, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком «ДАФ» под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.
«По предварительной информации, в автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников. В результате ДТП пассажир автобуса, 16-летний школьник, получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются», — говорится в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все происшествия.
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