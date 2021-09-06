Приговор по делу MH17 вынесут до конца 2022 года

Решение по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, будет вынесено до конца 2022 года, крайний срок — 15 декабря 2022 года. Об этом объявил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Касаясь дальнейшего планирования, он заявил, что прокуратура сможет выступить с обвинительным актом в середине ноября или начале декабря. С 7 марта 2022 года четыре недели зарезервированы для выступления защиты. Завершиться рассмотрение дела должно блоком слушаний, начинающимся 6 июня 2022 года.

«Обычно суд выносит решение через две недели после завершения слушаний, — констатировал Стейнхёйс. — Однако в таком объемном деле это невозможно. На данном этапе нельзя сказать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта. Поэтому суд установил три возможные даты. Первая дата — это 22 сентября 2022 года. Если суд будет не готов, то вторая дата — это 17 ноября 2022 года, и третья дата — это 15 декабря 2022 года».

По его словам, суд в Нидерландах приобщил к делу новые документы. «Суд получил ряд документов от судебного следователя, которые были добавлены в досье, — отметил он. — Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, которые были доступны прокуратуре, но ранее не были включены в досье».

Кроме того, Стейнхёйс сказал, что один из свидетелей по делу, состояние здоровья которого ранее вызывало опасения, умер несколько недель назад.

Пассажирский Boeng 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.