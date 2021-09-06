WhatsApp отключит мессенджер на старых смартфонах и планшетах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Обновленные данные о требованиях к устройствам опубликовала компания.
С 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор используются по всему миру. Для работы все также требуется сим-карта и выход в интернет.
В WhatsApp рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.
Ранее WhatsApp анонсировал возможность переноса данных с iOS и Android. Пока эта функция будет эксклюзивом некоторых моделей Samsung: для миграции потребуется провод с коннекторами USB-C — Lightning.
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