Оснований для «красной» зоны нет пока ни в одном из регионов

Ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения «красной» зоны адаптивного карантина. Нынешняя ситуация предусматривает перевод всей страны на «желтый» уровень эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктора Ляшко в эфире «Украина 24».

«У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с «зеленого» уровня выходим сразу на «желтый» на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется «желтый» уровень, происходит региональное разделение — где-то будет «желтый», где-то «оранжевый», а в некоторых регионах «красный» уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения «красного» уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на «желтый», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может перейти в «желтую» зону уже с 13 сентября.

При этом ожидается, что новый локдаун может быть введен не ранее ноября.