Индекс Nikkei достиг максимума за 30 лет

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в понедельник поднялся выше 30 тыс. пунктов, что стало максимум более чем за 30 лет.
Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 25 минут операций поднялся более чем на 1,5% по сравнению с уровнем 12 февраля, преодолев отметку 30 тыс. пунктов. Это самый высокий уровень за последние 30 лет и шесть месяцев. Всего с начала февраля Nikkei прибавил порядка 6%.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 1,03% — до 1 953,75 пункта.
Между тем с начала торговой сессии на Токийской фондовой бирже произошел частичный сбой в системе передачи рыночной информации. Неполадки не привели к проблемам с осуществлением транзакций, и все операции на торговой площадке проводятся в обычном режиме. В настоящее время специалисты пытаются восстановить нормальную работу системы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016