Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией и надеется на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.
«Если будет мощная эскалация со стороны России — это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть», — заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.
По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Беларуси.
Также президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной.
«Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — заявил Зеленский.
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