Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией и надеется на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.

«Если будет мощная эскалация со стороны России — это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть», — заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

Также президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной.

«Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — заявил Зеленский.