Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму $411 млн

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн.

«Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму $411 млн», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Отмечается, что $200 млн будут направлены на развитие в стране высшего образования, $211 млн — на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

В распространенном в понедельник сообщении правительства уточняется, что договор гарантии предполагает финансирование установки гибридных систем по производству электроэнергии в компании «Укргидроэнерго», второй документ носит название соглашения о займе «Проект «Усовершенствование высшего образования на Украине ради результатов».