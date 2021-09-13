Ограничения «желтой» и «красной» зоны не будут распространятся на тех, у кого есть ковид-сертификаты

Министерство здравоохранения Украины предлагает не распространять ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности на заведения хозяйствования, коллектив и посетители которых имеют сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление Кабинета министров № 1236 „Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2“. Нововведения будут приняты в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Отмечается, что министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность», — цитирует Ляшко пресс-служба правительства.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

«Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в „желтую“ зону», — отметил Денис Шмыгаль.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921 тыс. прививок против COVID-19. В частности, 60 511 педагогов получили первую дозу и 57 490 педагогов получили вторую дозу.

Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке коронавирусных документов.

«В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тыс. субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3,2 тыс. постановлений о несоблюдении масочного режима», — говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможного подделки сертификатов вакцинации.

«Соответствующее поручение глава МВД Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и прекратить соответствующие правонарушения», — отмечают в правительстве.