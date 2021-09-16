Цена газа в Европе упала уже ниже 750 долларов

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг продолжает идти вниз и опустилась уже ниже 750 долларов за тысячу кубометров, ускорив снижение до 13% от расчетной цены по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 17.07 по Киеву составляет 747 долларов за тысячу кубометров. При этом ранее в четверг стоимость фьючерса росла и доходила до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
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