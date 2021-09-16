В Британии из-за роста цен на газ останавливаются заводы

Два завода по производству удобрений на севере Англии приостановили работу в связи с ростом цен на газ в Европе. О принятом решении объявила в четверг владеющая обоими предприятиями американская компания CF Industries.
«Приостанавливается работа производственных комплексов в Биллингиме и Инсе из-за высоких цен на природный газ. Компания пока не может назвать примерные сроки возобновления производства на данных предприятиях», — говорится в заявлении CF Industries.
Ранее британские энергокомпании предупредили, что рост цен на электричество, связанный с ситуацией на европейском газовом рынке, может вынудить предприятия многих энергоемких отраслей сократить объемы производства в зимние месяцы.
Цены на электроэнергию в Соединенном Королевстве грозят дополнительно вырасти из-за пожара, произошедшего на этой неделе у преобразовательной подстанции в графстве Кент, на которую по подводным кабелям поступает электричество из Франции. По оценкам оператора единой британской энергосистемы — компании National Grid, — в результате пожара страна лишится 1 ГВт мощностей до конца марта 2022 года.
Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября побила несколько рекордов и на пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб.м, однако затем стабилизировалась на более низкой отметке.
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