Завтра в Украине стартуют учения Rapid Trident, в которых участвуют военные из 15 стран

Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident — 2021 начнутся в понедельник, 20 сентября.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

«Украинско-американские учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран-партнеров, начинаются 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командующий командования подготовки Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Палагнюк вместе с руководителем украинско-американских учений Rapid Trident-2021, бригадным генералом Владиславом Клочковым проверили ход боевого слаживания одной из механизированных бригад Сухопутных войск и готовность к проведению многонациональных учений подразделений Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Военной службы правопорядка.

Также была проверена готовность к учениям аппарата руководства Rapid Trident — 2021, командного пункта отдельной механизированной бригады и объектов полигона.

На базе Международного центра миротворчества и безопасности, во Львовской области, механизированные подразделения при поддержке артиллерии отработали тактические действия во время наступления.

Напомним, учения Rapid Trident-2021 продлятся до 1 октября.