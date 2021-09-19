Моссад и робот-убийца: СМИ узнали подробности гибели «отца иранской ядерной программы»

Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называли руководителем ядерной программы Ирана, был убит агентами израильской спецслужбы «Моссад» при помощи специально созданного для этого робота-убийцы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников, а также сотрудников разведки, знакомых с деталями операции.

Как пишет NYT, с 2007 года «Моссад» убил шестерых иранских ученых-ядерщиков, которые работали с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки. Самого Фахризаде агенты пытались ликвидировать в 2009 году, но разведка заподозрила, что операцию скомпрометировали, и отменила ее в последний момент.

Подготовка к новой операции началась после серии встреч в конце 2019-го — начале 2020 года между израильскими официальными лицами и высокопоставленными американскими чиновниками. В них участвовали Йоси Коэн (на тот момент директор «Моссада»), бывшие президент и госсекретарь США Дональд Трамп и Майк Помпео и экс-директор ЦРУ Джина Хаспел. Израиль решил вернуться к ней, после того как Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки весной 2018 года.

Фахризаде был убит в конце ноября 2020 года в провинции Мазендеран на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно.

Как пишет NYT со ссылкой на представителя израильской разведки, агенты «Моссада» использовали модель пулемета FN MAG бельгийского производства, прикрепленную к усовершенствованному роботизированному устройству. Вся конструкция весила около тонны, поэтому ее ввезли в Иран по частям и заново собрали уже в стране. Робот был сконструирован таким образом, чтобы поместиться в кузове популярного в Иране пикапа Zamyad. На грузовике находились камеры, установленные в разных направлениях, автомобиль был начинен взрывчаткой.

В день операции пикап ждал у места, где должен был проехать Фахризаде. По его машине было выпущено 15 пуль, часть из которых попала в ученого. Как сообщало иранское издание Fars News, три пули перебили ему позвоночник. После того как ученый был убит, пикап был дистанционно взорван, однако полностью уничтожить оружие, как рассчитывали израильские агенты, не удалось.

Как отмечает NYT, ранее версию о том, что Фахризаде был убит при помощи пулемета с дистанционным управлением, «оснащенного спутниковой системой» с использованием искусственного интеллекта, выдвигал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

О том, что за убийством иранского ученого стоит «Моссад», в феврале сообщила газета The Jewish Chronicle. По данным издания, в операции участвовали более 20 агентов, в том числе иранские граждане. Они в течение восьми месяцев контрабандой ввозили в Иран детали оружия с дистанционным управлением. Израиль официально не подтверждал причастность к убийству ученого.

Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. При этом СМИ, в том числе The Wall Street Journal, называли ученого «отцом иранской бомбы», а по данным Минфина США, он руководил исследовательской фирмой SPND, разрабатывающей ядерное оружие. Власти Израиля в 2018 году называли Фахризаде главой всего ядерного проекта Тегерана.