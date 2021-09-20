После подсчета 90% голосов власть в РФ упрочила свое преимущество

Провластная «Единая Россия» после подсчета 90% голосов на выборах в Госдуму РФ лидирует как по партийным спискам, так и по числу побед в одномандатных округах. За последний час единороссам удалось вырваться вперед еще в трех округах.

По данным ЦИК РФ, по партийным спискам у «Единой России» 49,51%. Далее идут КПРФ (19,47%), ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия — за правду» (7,37%), партия «Новые люди» (5,39%). Эти партии преодолевают пятипроцентный барьер.

Более 1% набрали «Партия пенсионеров» (2,51%), «Коммунисты России» (1,30%) и «Яблоко» (1,24%).

В одномандатных округах «Единой России» за последний час удалось перехватить преимущество еще в трех округах. Сейчас партия может рассчитывать на 198 мандатов. КПРФ лидирует в 10 округах, «Справедливая Россия — за правду» в 8.

По одной победе в одномандатных округах пока одерживают ЛДПР, «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».