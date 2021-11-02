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Зеленский ввел в действие санкции за российские выборы в ОРДЛО и Крыму

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Зеленский ввел в действие санкции за российские выборы в ОРДЛО и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Соответствующие указы № 556/2021, № 557/2021, № 558/2021, № 559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства.

«Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — говорится в сообщении.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этими указами, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Напомним, 15 октября Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в организации и проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Крым, санкции, ОРДЛО, выборы в Госдуму, Владимир Зеленский
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