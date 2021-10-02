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Премьер Грузии поблагодарил Украину в связи с «делом Саакашвили»

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Премьер Грузии поблагодарил Украину в связи с «делом Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (экс-шеф Военной полиции Минобороны Грузии, — Ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — сказал Гарибашвили журналистам.

При этом он не уточнил, как именно Украина помогала Грузии в деле Саакашвили.

Раанее спикер парламента Грузии исключил обострения с Киевом из-за Саакашвили.

«Один человек не сможет подорвать братскую дружбу между Украиной и Грузией, которая выдержала даже чуму...», — сказал спикер парламента Каха Кучава.

Глава Законодательного собрания подчеркнул, что вмешательство гражданина Украины в выборы в Грузии является нарушением Конституции Грузии.

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Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент доставлен в тюрьму города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что вернулся на родину специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября.

Грузия, Михаил Саакашвили
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