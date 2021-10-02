Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии идти на местные выборы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого накануне, по приезде на родину, задержали сотрудники правоохранительных органов, в открытом письме обратился к гражданам с призывом принять участие в выборах в местные органы власти.
«Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты «референдума», — говорится в письме Саакашвили, которое в субботу опубликовал гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Бывший президент добавил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни. «Прошу вас не дрогнуть и верить до конца, что наша победа в наших руках», — написал бывший глава государства.
В Грузии в субботу проходят выборы в местные органы власти. Жителям страны предстоит выбрать депутатов в городские и районные собрания, а также мэров в 64 муниципалитетах. Оппозиция надеется победить на выборах и тем самым начать процедуру освобождения Саакашвили.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент доставлен в тюрьму города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что вернулся на родину специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября.
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