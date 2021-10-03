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Правящая партия Грузии серьезно обходит на местных выборах сторонников Саакашвили

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Правящая партия Грузии серьезно обходит на местных выборах сторонников Саакашвили

По итогам подсчета ЦИК Грузии итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия «Грузинская мечта» убедительно лидирует.

По данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение», неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, — 30,7%.

Представители грузинских оппозиционных партий и Саакашвили считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля «Грузинская мечта» вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах, больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в «Грузинской мечте» заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

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Напомним, что Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Грузия
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