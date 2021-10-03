В РФ опять новый рекорд по суточному числу смертей от COVID

За последние сутки в России от коронавируса скончались 890 человек, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд в этой стране с начала пандемии. Предыдущий был установлен 1 октября, когда умерли 887 человек. Тогда суточное число летальных исходов обновляло максимумы в течение четырех дней подряд, с 28 сентября. Впервые показатель перешагнул отметку 800 смертей 13 августа.

Всего в России, по данным штаба, скончались 209 918 человек. Росстат, который учитывает и те случаи, когда коронавирус привел к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен после смерти, сообщал о 376,5 тыс. летальных исходов.

Помимо этого в России второй день подряд выявляют более 25 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Так, в воскресенье зарегистрировали 25 769 заразившихся.

С конца сентября ежедневное число заразившихся коронавирусом в России снова начало расти после июльского всплеска. Если в течение сентября в сутки в среднем выявляли около 18 тыс. заболевших, то к 23 сентября показатель превысил 21 тыс., а к 1 октября — 24 тыс.