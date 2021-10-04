У здания тюрьмы в Грузии собираются сторонники Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются в понедельник возле тюрьмы в грузинском городе Рустави на митинг за освобождение политика, передает РИА Новости.

Организаторы мероприятия устанавливают сцену возле входа в пенитенциарное учреждение. На сцене установлены национальные флаги Грузии и Евросоюза. На сцене также есть звукоусиливающая аппаратура.

Сторонников Саакашвили пока немного, они постепенно приходят к зданию тюрьмы. Некоторые из них держат национальные флаги. Также к зданию тюрьмы поддержать бывшего грузинского президента пришли несколько украинских граждан. Они держат национальные флаги Украины.

Территорию тюремного учреждения охраняют многочисленные полицейские. Обстановка возле тюрьмы спокойная. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.