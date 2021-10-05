Саакашвили из тюрьмы заявил о «больших планах» на Кутаиси

Помещенный в тюрьму в Рустави экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном письме сообщил о больших планах в связи с городом Кутаиси и пожелал вернуть ему статус центра.

Во временя президентства Саакашвили в Кутаиси был расположен парламент Грузии. Его вернула в Тбилиси пришедшая к власти в 2012 году «Грузинская мечта».

«Уважаемые кутаисцы! Знаете, как я люблю вас и ваш город. У меня большие планы на вас. Хочу, чтобы вам был возвращен важнейший статус центра и вам бы не пришлось перебираться за границу», — написано в письме Саакашвили, которое публикует телекомпания Пирвели.

Он напомнил, что в Кутаиси во втором туре за должность мэра города борется его соратница от партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе и что ее победа будет означать его победу одновременно.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.