Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику за «расистские» условия труда

Суд присяжных в США постановил, что автопроизводитель Tesla Inc. должен выплатить бывшему работнику — представителю чернокожего населения США Оуэну Диазу — $136,9 млн в качестве компенсации за систематическое унижение его на рабочем месте по расовым признакам, сообщила CNBC со ссылкой на адвоката истца.
Диаз проработал на заводе компании во Фремонте, штат Калифорния, в качестве лифтера с 2015 по 2016 год. В ходе суда адвокат Бернард Александр заявил, что в отношении его подзащитного систематически употреблялись расистские эпитеты со стороны супервайзеров и менеджеров. Кроме того, Диаз также замечал расистские изображения и надписи на своем рабочем месте и в уборных завода.
Слушания продлились чуть более недели. После оглашения решения суда присяжных Диаз, которому 53 года, заявил журналистам, что с его плеч как будто упал тяжкий груз.
«Это проливает свет на то, что происходит на заводах Tesla. Илон Маск, теперь ты знаешь», — заявил Диаз.
Адвокат компании Трэйси Кеннеди отказалась прокомментировать решение суда присяжных.
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