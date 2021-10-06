Абрамович впервые за три года приехал в Лондон

Бизнесмен и владелец клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» Роман Абрамович впервые с 2018 года приехал в Великобританию. Об этом сообщает издание Independent.

Представитель бизнесмена рассказал газете, что Абрамович, не приезжавший в Британию из-за визовых проблем, навестит в Лондоне родственников. Также он, возможно, посетит футбольный клуб «Челси».

Представитель Абрамовича подтвердил РБК его визит в Лондон. «Да, цель — навестить семью», — сказал он.

Бизнесмен не был в Британии с 2018 года, с момента, когда закончился срок действия его визы предпринимателя. Новую визу британские власти ему не выдали, из-за чего Абрамович весной 2018 года иммигрировал в Израиль. Сейчас он въехал в Соединенное Королевство как израильский гражданин: между двумя странами действует безвизовый режим.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. За это время команда по пять раз выиграла чемпионат Англии и Кубок страны. Помимо этого, лондонский клуб по два раза выиграл Суперкубок Англии и Лигу чемпионов. «Челси» также дважды удалось выиграть Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Состояние Абрамовича Forbes оценивает в $14,2 млрд.