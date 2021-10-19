В МИД не исключают, что украинцев могут перестать пускать в ЕС

Некоторые страны Европейского союза могут временно ограничить въезд для граждан Украины в связи с ростом показателей заболеваемости Covid-19 и исключения нашей страны из т.н. «зеленой зоны», но на данный момент такое решение еще не принято, сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Европейский Союз пока не принимал формального решения. В то же время, МИД Украины ранее уже сообщал, что в случае роста показателей заболеваемости Covid-19 в Украине ЕС может принять рекомендацию об исключении нашего государства из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз. Брюссель просматривает список стран каждые две недели и корректирует его в зависимости от развития эпидемической ситуации», — написал он в Facebook.

Спикер МИД отметил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине и за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран «зеленой зоны», а некоторые страны ЕС уже начали усиливать карантинные меры для своих граждан.

«Важно понимать, что... в случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне... Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и других стран мира доступна на интерактивной карте МИД Украины: https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Она обновляется в режиме реального времени», — написал Николенко.

При этом он отметил, что полного закрытия границ как в прошлом году сейчас ожидать не стоит и вакцинация в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственного въезда в большинство стран.

Спикер МИД также подчеркнул, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из «зеленой зоны» не отменяет «безвиз», а лишь вводит временные ограничения на туристические поездки для противодействия распространению коронавирусной инфекции. «Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Николенко, МИД Украины и посольства активно работают с иностранными партнерами, чтобы даже в сложных условиях пандемии COVID-19 круг стран, открытых для путешествий граждан Украины, оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся.