В РФ опять антирекорд по смертности от COVID-19

За сутки в России скончались 1015 пациентов с коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии, всего с ее начала в этой стране умерли 225 325 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее 16 октября сообщалось, что новым максимумом смертей пациентов с COVID-19 за сутки в РФ стал показатель в 1002 скончавшихся.
Также за сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов.
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