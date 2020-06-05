В МИД рассказали, когда украинцев пустят в ЕС

Въезд для украинцев в страны Европейского Союза может быть открыт, когда количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине снизится и инцидентность будет в пределах допустимого.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблемы с доверием к количеству тестов — это проблема цифр как таковых, так как установлен определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения. Мы находимся очень близко к этому порогу — и незначительное даже улучшение позволит нам вписаться в стандарты. И въезд для украинцев будет открыт. Этот вопрос является одним из приоритетным и находится на моем контроле», — заявил он.

Напомним, что Киев и еще 7 областей не смогли перейти к следующему этапу смягчения карантинных мер, в частности, к открытию ресторанов для посещения внутри из-за несоответствия по показателям смягчения карантина.