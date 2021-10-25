Размер штрафов в Украине больше не будет привязан к прожиточному минимуму

В Украине размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму, а также готовятся изменения в методологию его расчета так, чтобы этот показатель удовлетворял потребности человека, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу «Дом».
По словам министра, основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.
«Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь», — рассказала Лазебная.
Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.
«Получилось 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали», — отметила министр.
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