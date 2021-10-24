Трамп заявил, что Соединенные Штаты «умирают» из-за нелегальных мигрантов

Соединенные Штаты «умирают изнутри» из-за бездействия действующей администрации относительно миграционного кризиса. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, заявление политика опубликовала в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

По словам Трампа, миллионы незаконно пересекающих границы людей, которых в большинстве случаев даже не допрашивают и не останавливают, «отравляют» Соединенные Штаты.

«Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать — достроить стену (на границе страны с Мексикой. — Ред.), это можно осуществить быстро», — сказано сообщении.

Трамп также заявил, что многие из мигрантов — преступники из «опустевших тюрем» других стран, большинство из которых — «очень опасные люди». «Кроме того, 97% людей, прибывших из Афганистана, бросились на самолеты и не должны были находиться здесь. Эти люди должны быть проверены очень тщательно, потому что многие из них могут оказаться тесно связанными с терроризмом», — добавил экс-президент.

22 октября американская пограничная служба сообщила об абсолютном рекорде задержаний нелегальных мигрантов на границах США за все время наблюдений. Так, за 12 месяцев, число задержаний составило 1 734 686 человек из 160 стран. В 2020 году их число составляло 458 088 человек, в 2019-м — 977 509.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. В конце 2018 года — начале 2019-го спор о финансировании строительства заграждения спровоцировал шатдаун — была приостановлена работа части государственных учреждений. Изначально Трамп требовал от Мексики заплатить за сооружение этой стены, однако та отказалась. В результате глава государства пытался получить средства из американского бюджета, выдавать которые конгресс не желал. После прихода к власти Джо Байдена стройка была остановлена.

В сентябре Трамп говорил, что из-за иммиграционного кризиса Соединенные Штаты могу превратиться в страну третьего мира. «США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», — сказал он.