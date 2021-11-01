Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг

Гражданская жена Михеила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.
«На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов», — заявила в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.
«Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента», — сказала она.
По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.
«Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей», — сказала Ясько.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.
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