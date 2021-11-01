Витренко рассказал, как «разоружить» российский «Газпром»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что свидетельством отказа РФ от манипулирования потоками газа для достижения политических целей, в частности, станет перенос точек продажи газа европейским компаниям на границу с Украиной.
«Как увидеть, что РФ перестала это (манипулировать потоками — Ред.) делать? Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда „Газпром“ потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии», — написал он на своей странице в «Фейсбук».
По его словам, когда европейские компании смогут самостоятельно выбирать маршруты транспортировки газа от границы России в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради достижения политических целей.
Витренко обратил внимание, что перечисленные им шаги тождественны тем европейским правилам, на соответствие которым должны проверять оператора «Северного потока 2» при сертификации, и которым «Газпром», на 100% владеющий и контролирующий этого оператора, не отвечает.
В этой связи глава «Нафтогаза» призвал США наложить санкции на оператора СП2.
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