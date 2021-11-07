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Под тюрьмой в Грузии начали голодать сторонники Саакашвили

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Под тюрьмой в Грузии начали голодать сторонники Саакашвили

Около двух десятков сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели ночь в палаточном городке у тюрьмы в Рустави, где содержится сам политик.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток. После субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.

По сообщениям СМИ, до десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили.

Лидеры партии Саакашвили «Единое национальное движение» накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. В случае невыполнения требований, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.

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Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждено ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.

29 октября глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи Саакашвили Украине.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что отказывается использовать полномочия, которые она имеет, и помиловать Саакашвили.

Михаил Саакашвили
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