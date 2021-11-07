Под тюрьмой в Грузии начали голодать сторонники Саакашвили

Около двух десятков сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели ночь в палаточном городке у тюрьмы в Рустави, где содержится сам политик.
Об этом сообщает Новости-Грузия.
Сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток. После субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.
По сообщениям СМИ, до десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили.
Лидеры партии Саакашвили «Единое национальное движение» накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. В случае невыполнения требований, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.
Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждено ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
29 октября глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи Саакашвили Украине.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что отказывается использовать полномочия, которые она имеет, и помиловать Саакашвили.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016