В Офисе президента нет информации о российских войсках у границ Украины

Офис президента не располагает сведениями о скоплении российских войск у восточных границ Украины. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, Минобороны не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня. Он также добавил, что в ходе селекторного совещания с президентом главнокомандующий ВС Украины «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить».

«Остается открытым вопрос: зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — резюмировал Никофоров.

Напомним, в конце октября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила американская газета The Washington Post. Так, американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». В материале отмечалось, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт на Донбассе «вступает в новую стадию».

Вскоре после этого издание Politico опубликовало сделанные со спутника снимки, на которых у города Ельни в Смоленской области, расположенной у границы с Беларусью, запечатлена военная техника, часть которой, предположительно, прикреплена к 1-й гвардейской танковой армии Вооруженных сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ сообщил, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать».

2 ноября украинское Минобороны заявило, что по состоянию на начало месяца у границ страны и на временно оккупированных территориях было размещено около 90 тыс. российских военных, в том числе 8-я и 20-я армии Южного и Западного военных округов, а также силы Черноморского флота России. По данным ведомства, около границы располагаются 4-я и 6-я армии военно-воздушных и воздушно-космических сил России.

Однако уже 5 ноября глава Генштаба Украины Сергей Шаптала уточнил, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границ страны. «Когда нам предоставили данные, мы оценили ситуацию. Никакого наращивания войск на государственной границе с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашего государства контролируемая, никакого наращивания усилий со стороны России нет», — сказал он. По его словам, передислокация российских войск у границ Украины проводится после военных учений.