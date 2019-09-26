Лукашенко уверен, что поладит с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что найдет взаимопонимание с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем», — сказал глава Беларуси в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.
Он признал, что у лидеров двух государств «пока нет личных отношений». При этом Лукашенко отметил, что Зеленский производит на него «хорошее впечатление». «Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения», — сказал президент Беларуси.
Напомним, что встреча Лукашенко и Зеленского ожидается в начале октября в Житомире на форуме регионов Беларуси и Украины.
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