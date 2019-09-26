В Кремле прокомментировали предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс

Идею президента Беларуси Александра Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
«Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — уточнил представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, в тексте минских договоренностей такого пункта нет.
Ранее Лукашенко подтвердил готовность Минска принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности, предложив с согласия обеих сторон направить в регион белорусский миротворческий контингент.
«Я знаю про „формулу Штайнмайера“. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы — три славянские народа — должны решить этот конфликт», — отметил белорусский лидер.
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