В Кремле прокомментировали предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс

Идею президента Беларуси Александра Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — уточнил представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, в тексте минских договоренностей такого пункта нет.

Ранее Лукашенко подтвердил готовность Минска принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе, в частности, предложив с согласия обеих сторон направить в регион белорусский миротворческий контингент.

«Я знаю про „формулу Штайнмайера“. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы — три славянские народа — должны решить этот конфликт», — отметил белорусский лидер.