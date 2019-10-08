Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт на Донбассе.
«Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами», — сказал Лукашенко, выступая на форуме «Минский диалог» во вторник в Минске, передает Интерфакс.
По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что «там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента». «И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю», — подчеркнул он.
«И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», — заявил глава государства.
«Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать», — подчеркнул Лукашенко.
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