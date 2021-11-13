Лукашенко не хочет, чтобы Запад использовал белорусов «как украинцев»

Белорусский народ не будет родным на Западе, его там будут просто использовать, как и украинцев, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы не будем родными на Западе, не будем, нас просто будут там использовать. Так, как используют Украину, но народ-то в чем виноват? Поэтому я это всегда понимал и понимаю», — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Он также призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Беларуси.

«Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция — это обязательно объединение, то время сейчас поменялось... Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня», — сказал Лукашенко.

«А самое главное. Мы сейчас работаем фактически — да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть. Но мы работаем как одно государство», — добавил он.