Лукашенко не хочет, чтобы Запад использовал белорусов «как украинцев»

Белорусский народ не будет родным на Западе, его там будут просто использовать, как и украинцев, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы не будем родными на Западе, не будем, нас просто будут там использовать. Так, как используют Украину, но народ-то в чем виноват? Поэтому я это всегда понимал и понимаю», — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Он также призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Беларуси.
«Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция — это обязательно объединение, то время сейчас поменялось... Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня», — сказал Лукашенко.
«А самое главное. Мы сейчас работаем фактически — да, есть споры, как я сказал, противоречия, а что, внутри России их нет? И между нами есть. Но мы работаем как одно государство», — добавил он.
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