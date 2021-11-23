Марадону похоронили без сердца

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был захоронен без сердца. Об этом, как сообщает газета Marca, рассказал журналист Нельсон Кастро в книге La Salud de Diego («Здоровье Диего»).
«Была группа радикальных фанатов клуба „Химнасия Ла-Плата“ (Марадона тренировал клуб с 2019 по 2020 год. — Ред.), которая планировала извлечь его сердце. Этого не случилось, потому что люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце Марадоны», — цитирует Кастро газета Marca.
Еще одной причиной этого стала необходимость изучения причин смерти футболиста, отмечает журналист.
По словам Кастро, у Марадоны была зависимость ко всему, что его губило, и любой другой человек с подобными проблемами умер бы гораздо раньше. «Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно сердце весит 300 граммов. Да, он был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, но тут дело было в другом. Причина в сердечной недостаточности», — добавил Кастро.
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.
Марадона — чемпион мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи», в составе которого дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и Кубок УЕФА.
В качестве тренера Марадона возглавлял сборную Аргентины, «Аль-Васл» и «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, мексиканский «Дорадос де Синалоа», а также аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима».
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