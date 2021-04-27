Войти
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
парламент
На неделе могут провести сразу несколько внеочередных заседаний Рады
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США
мирный процесс
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В смерти Марадоны оказались виноваты врачи

708
В смерти Марадоны оказались виноваты врачи

Медицинская комиссия, изучавшая обстоятельства смерти экс-футболиста Диего Марадоны, пришла к выводу, что его лечащие врачи не оказывали ему помощь должным образом. Об этом сообщила в понедельник газета Clarín со ссылкой на источники.

«С его медицинскими показателями его должны были лечить другим образом», — приводит издание вывод комиссии. По ее мнению, врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не придали должного внимания имевшимся у него проблемам с сердцем и циррозу и не обеспечили необходимый ему уход.

Как сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на свои источники, комиссия также установила, что смерть Марадоны наступила в период с 04:00 до 06:00 (с 10:00 до 12:00 по Киеву) 25 ноября прошлого года, когда он спал. До этого момента было известно, что прибывшие на место врачи скорой помощи указали время смерти 13:15 (19:15 по Киеву). Новая информация противоречит показаниям медсестры Дайяны Мадрид, которая сначала сказала, что заходила в комнату экс-футболиста утром, а потом призналась, что не видела его, но слышала, как он ходит по комнате примерно в 07:30 (13:30 по Киеву).

Как пишет Clarín, по версии некоторых юристов, отчет комиссии может привести к ужесточению статьи обвинения по делу о смерти Марадоны с «причинения смерти по неосторожности» (до пяти лет тюрьмы) до «причинения смерти с косвенным умыслом» (от восьми до 25 лет тюрьмы) или «неоказания помощи, повлекшее смерть» (от пяти до 15 лет тюрьмы). В деле в настоящий момент семь обвиняемых, среди которых Луке, Косачов и Мадрид.

Полный отчет комиссии должен быть опубликован в мае.

Читайте также: «Куча людей умрет вначале»: Маск описал перспективы освоения Марса

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Диего Марадонна
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 апреля 2021
Понедельник, 26 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016