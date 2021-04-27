В смерти Марадоны оказались виноваты врачи

Медицинская комиссия, изучавшая обстоятельства смерти экс-футболиста Диего Марадоны, пришла к выводу, что его лечащие врачи не оказывали ему помощь должным образом. Об этом сообщила в понедельник газета Clarín со ссылкой на источники.

«С его медицинскими показателями его должны были лечить другим образом», — приводит издание вывод комиссии. По ее мнению, врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не придали должного внимания имевшимся у него проблемам с сердцем и циррозу и не обеспечили необходимый ему уход.

Как сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на свои источники, комиссия также установила, что смерть Марадоны наступила в период с 04:00 до 06:00 (с 10:00 до 12:00 по Киеву) 25 ноября прошлого года, когда он спал. До этого момента было известно, что прибывшие на место врачи скорой помощи указали время смерти 13:15 (19:15 по Киеву). Новая информация противоречит показаниям медсестры Дайяны Мадрид, которая сначала сказала, что заходила в комнату экс-футболиста утром, а потом призналась, что не видела его, но слышала, как он ходит по комнате примерно в 07:30 (13:30 по Киеву).

Как пишет Clarín, по версии некоторых юристов, отчет комиссии может привести к ужесточению статьи обвинения по делу о смерти Марадоны с «причинения смерти по неосторожности» (до пяти лет тюрьмы) до «причинения смерти с косвенным умыслом» (от восьми до 25 лет тюрьмы) или «неоказания помощи, повлекшее смерть» (от пяти до 15 лет тюрьмы). В деле в настоящий момент семь обвиняемых, среди которых Луке, Косачов и Мадрид.

Полный отчет комиссии должен быть опубликован в мае.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.