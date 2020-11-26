В столице Аргентины выстроилась длинная очередь из желающих проститься с Марадоной

Тысячи человек пришли к президентскому дворцу в столице Аргентины, чтобы проститься с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной. Уже в 06:00 по местному времени очередь растянулась на всю длину площади перед домом правительства.
В здание впускают небольшими группами. За порядком следят несколько десятков полицейских.
Хотя в целом на площади царит спокойная обстановка, примерно в 07:20 у входа во дворец произошли инциденты. Желающие проститься с Марадоной снесли часть ограды и попытались обойти очередь. Полиция оттеснила их от здания.
Как рассказали СМИ горожане, которые на момент начала церемонии прощания были ближе к концу очереди, они заняли место еще накануне вечером и провели ночь на площади.
Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что в четверг прощание продлится до 16:00. В заявлении не уточнялось, будет ли продолжена церемония в пятницу.
Последний раз прощание во дворце Каса Росада проходило 10 лет назад, когда умер экс-президент Нестор Киршнер. Правительство не исключает, что прийти отдать дань памяти Марадоне могут около 1 млн человек.
Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.
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