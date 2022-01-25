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Saxo Bank ждет сохранения «зеленой» инфляции и высоких цен на нефть

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Saxo Bank ждет сохранения «зеленой» инфляции и высоких цен на нефть

Рост цен на энергетических рынках в 2022 году, обусловленный усилением ESG повестки, продолжится. Тренд на декарбонизацию при одновременном росте спроса на энергоносители только ускорит темпы «зеленой» инфляции, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть выше $100 за баррель уже во втором полугодии этого года, говорится в прогнозе Saxo Bank на 2022 год.

Восстановление мировой экономики после пандемии в 2021 году привело к рекордным ценам на нефть и газ. «Годы обильного предложения при стабильных ценах привели к сокращению инвестиций в новое производство, и как только разразился постпандемийный всплеск роста, предложению сложно было за ним поспеть», — объясняет глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

В этом году основания для «зеленой» инфляции сохранятся, предупреждает он. «Растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса „зеленого“ перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением», — считает аналитик.

«Перспективы на 2022 год указывают на сохранение напряженности и, как следствие, на рост цен», — пишет Хансен. Так, он предупреждает, что на европейском рынке газа прогнозируемая структура цен обусловит продолжение проблем, которые отразятся на потребителях и промышленных предприятиях по всему континенту. И это несмотря на то, что этой зимой риск отключений электроэнергии в Европе более или менее удалось предотвратить благодаря мягкой погоде и большим запасам СПГ. Эксперт обращает внимание на то, что фьючерсы на газ TTF с поставкой в феврале 2023 года торгуются всего на 10% ниже текущей цены — более чем в четыре раза выше долгосрочного среднего показателя.

При этом на рынке нефти ситуация сложится еще более жесткая, чем в 2021-м, считает Хансен. Причиной этому опять же заключается в том, что не все производители нефти имеют возможность нарастить добычу нефти, в том числе из числа стран соглашения ОПЕК+. «Вероятно, рынку нефти придется столкнуться с годами недоинвестирования, когда крупные нефтяные компании потеряют интерес к большим проектам, отчасти из-за неопределенных долгосрочных перспектив спроса, но также все чаще из-за кредитных ограничений, наложенных на банки и инвесторов из-за пристального внимания к ESG и „зеленой“ трансформации», — отмечает эксперт.

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Несмотря на прогнозы о том, что первые месяцы 2022 года могут показать профицит предложения на рынке нефти, Хансен обращает внимание на фактор истощения добычных мощностей в мире. «Мы видим, что цена на нефть марки Brent вероятно достигнет $90, и потенциально может подняться выше $100 во второй половине года», — уверен он.

инфляция, нефть, Saxo Bank
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