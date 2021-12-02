Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США.
Карточка законопроекта «О внесении изменений в закон Украины „О гражданстве Украины“ по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины» № 6368 появилась на сайте парламента.
Законопроект определен президентом как неотложный.
Текст законопроекта пока не обнародован.
Как сообщалось, Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении страны заявил, что планирует внести законопроект, позволяющий членам украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.
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