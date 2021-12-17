В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение

В понедельник, 20 декабря, обвинение в судебном процессе о сбитом 17 июля в небе над Донбассом рейсе МН17 Малазийских авиалиний, начнет оглашать обвинительное заключение с последующим требованием конкретного приговора четырем обвиняемым.

Как пояснили в пятницу агентству «Интерфакс-Украина» в офисе Генерального прокурора Нидерландов, ожидается, что предъявление обвинительного заключения продлится три дня и завершится в среду, 22 декабря, оглашением ожидаемого приговора.

«В заключительных аргументах по делу MH17 прокуроры перечислят факты уголовного дела и объяснят доказательства против четырех подсудимых. Они также укажут, к какому выводу, по их мнению, это приводит. Презентация прокуратуры состоит из семи частей», — сообщили в прокуратуре.

При этом представитель прокуратуры уточнил, что первый день начинается с ознакомления, после чего будет обсуждаться следствие, обвинение и ход судебного процесса.

«Во второй половине дня понедельника прокуроры объяснят первую часть главы «Доказательства». Это включает использование телефонных номеров подозреваемыми, подтверждение прослушиваемых разговоров, контекст и поставку «Бука», — разъяснили агентству.

Вторая часть «Доказательств» запланирована на вторник, 21 декабря.

«В ней обсуждается сбитие MH17, судебно-медицинское расследование, реакция после сбития, передвижение и происхождение „Бука“, заявления и позиции подсудимых, а также вывод обвинения, „доказанный в суде“. Впоследствии внимание будет обращено на наказуемость ответчиков, требования потерпевших и конфискацию», — рассказали в прокуратуре.

В среду, 22 декабря, подробно обосновав запрошенное наказание, прокурор огласит, требование о вынесении приговора четырем обвиняемым.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.