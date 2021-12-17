В Кремле признали потерю нормальных отношений с Украиной

Украина на данном этапе потеряна для России как партнер и союзник, ее стремление вступить в НАТО для Москвы очень плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и т.д. (для России — Ред.)? На данном этапе да, полностью», — сказал Песков в интервью RTI в пятницу.
«Вы видите враждебность украинских властей по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий в наших двусторонних отношениях. Точнее, они уже были обрублены, поэтому отношений как таковых нет», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил обеспокоенность России стремлением Украины вступить в НАТО.
«Украина напрямую официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО. Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ», — заявил Песков.
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