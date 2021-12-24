В РФ задержали военного по подозрению в работе на украинскую разведку

В Воронежской области РФ арестован военнослужащий, подозреваемый в госизмене, говорится в сообщении ФСБ.

«Российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой. Осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении Центра общественных связей российской спецслужбы.

Деталей о личности военнослужащего и его деятельности ФСБ не приводит.

Наказание по статье «государственная измена» предусматривает в России от 12 до 20 лет колонии.