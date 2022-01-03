Россия нанесла авиаудары в сирийском Идлибе

Российские самолеты возобновили бомбовые удары вблизи занятого силами сирийской оппозиции города Идлиб, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и службы наблюдения.
Как пишет агентство, самолеты летели на большой высоте, по данным центром слежения это были «Сухие». Они сбросили бомбы на несколько городов и главную водонасосную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого превышает 1 млн человек.
Повреждение водонапорной станции подтвердил неназванный высокопоставленный чиновник ООН. По его словам, такие авиаудары ухудшают гуманитарное положение миллионов сирийцев.
Агентство со ссылкой на очевидцев сообщило, что за последние 24 часа в удерживаемом повстанцами анклаве были нанесены удары по животноводческим и птицеводческим фермам вблизи пограничного перехода с Турцией.
Сирийская армия пока не прокомментировала эту информацию. Как отмечает Reuters, в Дамаске настаивают, что наносят удары по вооруженным группировкам, но отрицают любые атаки по гражданским.
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