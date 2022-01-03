Количество пользователей приложения «Дия» превысило 13 млн человек и продолжает стремительно возрастать, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Только что прошли отметку в 13 миллионов уникальных пользователей „Дия“. За 2021 год мы выросли больше, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса», — написал министр в своем телеграмм-канале в воскресенье вечером.
По словам Федорова, украинцы через приложение пользуются COVID-сертификатами, водительскими удостоверениями, оплачивают налоги. Всего в приложении находится 15 документов и 9 услуг. Он добавил, что «Дию» принимают более 1,8 тыс. организаций по всей стране.
«Для украинцев „Дия“ — это способ общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между человеком и государством. Для меня как менеджера „Дия“ — это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины», — написал Федоров.
Министр подчеркнул, что порталом «Дия» также пользуются 12 млн украинцев. «72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого», — уточнил он.
«В декабре запустили в „Дие“ самую массовую услугу в истории Украины — єПідтримка. Наша команда разработала техническую часть реализации инициативы президента. Для того, чтобы вы могли в несколько кликов получить 1 тыс. грн и потратить ее на книги, кино, театр. Результаты всего за три недели: 7,3 млн — открытых карт єПідтримка в банках; 6,1 млн — заявок на получение выплат в „Дии“; 638 млн грн — уже потратили украинцы», — подытожил Федоров.
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