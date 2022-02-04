«УДАР» пойдет на выборы в Раду самостоятельно

Лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политическая сила в следующих парламентских выборах будет участвовать самостоятельно.

«УДАР» — самостоятельная партия. Подчеркиваю, что на следующих выборах мы будем принимать участие самостоятельно", — сказал он на XXV съезде партии в пятницу в Киеве.

В то же время Кличко призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

Кроме того, он анонсировал, что партия намерена призвать президента, депутатов Верховной Рады, Кабинет министров, лидеров политических партий, местное самоуправление созвать Национальный форум единства Украины.