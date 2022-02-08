ЕС впервые уменьшает помощь Польше

Из-за судебного спора с Польшей Европейская комиссия впервые удерживает миллионы евро в рамках помощи ЕС для этой страны. Как заявил во вторник, 8 февраля, официальный представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, таким образом Брюссель реагирует на отказ Польши выполнить постановление Европейского суда в Люксембурге.
В сентябре 2021 года суд ЕС принял решение, в соответствии с которым Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тысяч евро за каждый день неисполнения постановления суда о прекращении добычи угля в карьере «Туров», расположенном близ Чехии и немецкой федеральной земли Саксония.
В суд ЕС против Польши в конце февраля 2021 года подала жалобу Чехия, обвинившая соседнее государство в том, что из-за расширения находящегося в Богатыне у чешской границы угольного разреза в приграничных районах Чехии резко понизился уровень подземных вод. Жители близлежащих населенных пунктов также жалуются на шум и пыль.
21 мая суд ЕС удовлетворил иск Чехии и обязал Польшу немедленно закрыть угольный карьер «Туров». Польша этот вердикт выполнять отказалась, обосновывая это тем, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны, поскольку с разрезом «Туров» связано производство электроэнергии.
В результате Еврокомиссия теперь объявила, что первоначально сократит средства ЕС для Польши на сумму штрафа, причитающегося за первый месяц после вынесения решения, что соответствует эквиваленту в примерно 15 млн евро.
«Комиссия выполняет свои юридические обязательства по взысканию штрафов, наложенных судом», — подчеркнул, обосновывая данное решение, спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари.
Постановление Еврокомиссии вступит в силу через десять дней после уведомления Польши, сумма долга которой уже выросла почти до 100 миллионов евро. Варшава недавно дала понять, что готова уступить в этом конфликте.
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