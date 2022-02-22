Путин заявил о необходимости демилитаризации Украины, а лучшим выходом назвал отказ Киева от планов на вступление в НАТО

Президент России Владимир Путин считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации стал бы отказ Киева от планов на вступление в НАТО.
«Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе и в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах „не теряли лица“, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», — сказал Путин журналистам во вторник.
Президент также подчеркнул, что единственным фактором, на который можно сегодня реагировать, является демилитаризация Украины.
«И наконец самое главное — если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия, поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», — сказал Путин.
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